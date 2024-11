Microsoft вновь отложила релиз функции Recall

Судя по информации от западных изданий, компания Microsoft снова откладывает запуск спорной функции Recall для ПК с поддержкой функции Copilot Plus. Первоначально компания планировала протестировать Recall, которая делает скриншоты почти всего, что отображается на экране ПК с Copilot Plus, с участниками программы Windows Insiders в октябре. Теперь Microsoft сообщает, что требуется больше времени на доработку функции. При этом ранее компания Microsoft уже была вынуждена отложить запуск Recall после того, как возникли вопросы по безопасности перед её первым запланированным дебютом на устройствах с Copilot Plus в июне. После первой задержки функция должна была появиться у участников Windows Insiders через несколько недель, но затем её снова отложили до октября, а теперь запуск перенесли на декабрь.

Множественные задержки связаны с пересмотром Microsoft уровня безопасности Recall, чтобы сделать её функцией по выбору пользователя и позволить владельцам ПК с Copilot Plus полностью удалять её с системы. Более того, на этой неделе Microsoft снова объяснила пользователям, что Recall не будет обязательной для ПК с Copilot Plus — она будет опциональной, так что если пользователю не нужна данная технология, то он может её деактивировать при желании. Всё это связано с тем, что пользователи не горят желанием передавать свои конфиденциальные данные искусственному интеллекту, который затем всё это будет отправлять на серверы компании для обработки.