Главной фишкой микроволновки стало подключение к интернету по Wi-Fi 802.11n и поддержка управления как с помощью фирменного мобильного приложения, так и через голосовые команды. Регулировать нагрев и приготовление пищи можно удаленно, в том числе с помощью смарт-колонки.Еще одной новинкой бренда стала умная микроволновая печь Mijia Microwave Oven. Она имеет объём 20 литров и выполнена в минималистичном корпусе белого цвета. Устройство поддерживает 26 режимов работы, включая быстрый нагрев, несколько видов размораживания, 11 запрограммированных рецептов, один режим стерилизации и т. д.Стоимость модели составит 58 долларов.