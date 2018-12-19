Милый робот Lovot создан для семьи

Японская компания Groove X только что представила своего робота Lovot.

Lovot - робот-компаньон, который может просить внимания, избегать людей, с которыми он не знаком, и следовать за вами, как домашнее животное. Это робот, который делает людей по-настоящему счастливыми благодаря своему невинному характеру и очаровательным жестам, которые доставляют удовольствие обниматься. Lovot имеет несколько сенсорных датчиков и камеру на голове, которая может записывать видео. Владельцы Lovot могут использовать робота, чтобы наблюдать за домашними животными или детьми с помощью видео, отслеживать, когда кто-то входит в их дом, или следить за любимым человеком, просматривая журнал их взаимодействия с Lovot. Lovot может функционировать без подключения к Интернету, хотя для обновления программного обеспечения, резервного копирования данных и подключения приложений потребуется подключение к Интернету.