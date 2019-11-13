Миниатюрный Cubinote Pro распечатывает заметки прямо с телефона

Изящный принтер для заметок Cubinote Pro позволяет записывать ваши идеи в любое время и в любом месте.

Когда вам в голову приходит отличная идея, запишите ее в телефон и синхронизируйте с Cubinote Pro через Wi-Fi или Bluetooth. Он может распечатать все, что может отображаться на вашем телефоне, в том числе текст, диаграммы и даже фотографии.

Cubinote Pro поставляется с 3 биоразлагаемыми рулонами бумаги. Кроме того, Cubinote не требует чернил, а использует тепло для печати ваших новых идей. Цена $ 177.