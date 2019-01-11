Многофункциональный светильник с тепловентилятором - Xiaomi Yeelight Smart Yuba

Xiaomi через свою платформу краудфандинга предлагает нам новые продукты интеллектуальной экосистемы. Yeelight Smart Yuba - это необычный потолочный светильник, с лампами накаливания и светодиодами, снабженный отверстиями для обогрева. Он способен обогревать помещение среднего размера примерно за 15 минут.

Главная особенность светильника - система обогрева с керамическим нагревательным элементом. Японский двигатель Nidec совершает 1500 оборотов в минуту, перегоняя до 240 м³ воздуха в час. Мощный поток доходит до самого пола и циркулирует по всему периметру.

Предусмотрено несколько режимов проветривания без подогрева. Для смены и настройки режимов можно использовать пульт с креплением на стене или приложение на смартфоне. Мощность встроенного тепловентилятора составляет 2 кВт. Новинка имеет встраиваемую конструкцию и подключается к скрытой системе вентиляции. Цена Yeelight Smart Yuba около $88.