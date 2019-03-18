Мощный сервер Dell r740xd: характеристики, преимущества

2019-03-18, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Dell r740xd; [69]

Для максимальной производительности и оптимизации масштабируемой системы хранения данных, необходимо выбирать по-настоящему качественное оборудование. Американская корпорация «Dell» являясь крупнейшей компанией в области компьютерного производства, уделяет особе внимание основным показателям, которые будут отвечать запросам потребителей. «Dell» разрабатывает и производит уникальное серверное и сетевое оборудование, устройства хранения данных, ПК и прочие виды гаджетов. Это несомненный лидер современной компьютерной отрасли.

Одной из новинок компании стал мощный сервер, имеющий до двух процессоров Intel Xeon Scalable и до 28 ядер. Здесь предусмотрен дополнительный ЖК-дисплей и оригинальная панель безопасности. Представленный на сайте dell r740xd сервер можно назвать идеальным решением для оперативной обработки больших объемов данных.

Основные характеристики

Платформа полностью оптимизирована для работы с серверами PowerEdge. Предназначается она для расширения хранилища. Она позволяет гибко настроить подсистемы хранилища, что открывает возможности одновременной работы с различными видами операций и нагрузок. Это достигается благодаря встроенным носителям.


В процессе эксплуатации HDD, SSD и NVMe взаимодействуют одновременно.

Что касается памяти, то здесь предусмотрено:

  • наличие 24 разъемов типа DDR4 DIMM;
  • поддержка RDIMM/LRDIMM;
  • скорость работы скорость до 2666 MT/с;
  • скорость обработки до 3 ТБ.

Сервер оборудован различными отсеками для дисководов:


  • передние имеют до 24 накопителей 2,5" SAS/SSD/NVMe. Они обрабатывают до 153 ТБ. Предусмотрено до 12 накопителей 3,5" SAS;
  • средние имеют до4 накопителей 3,5". Они способны обработать до 40 ТБ. Здесь предусмотрено до 4 накопителей 2,5" SAS/SSD/NVMe с обработкой до 25 ТБ;
  • задние имеют до 4 накопителей 2,5" с обработкой до 25 ТБ, а также до 2 накопителей 3,5" с обработкой до 20 ТБ.

Оборудование оснащено различными вариантами подключения дочерних сетевых плат. При этом нагрузка на сам сервер остается в нормальном режиме. Все процессы осуществляются так же быстро и точно, как и без подключения дополнительных источников. Порты располагаются как на передней, так и на задней панели.

В сервере имеются контроллеры RAID. Управление полностью соответствует требованиям IPMI 2.0 iDRAC9 с Lifecycle Controller. В «начинку» оборудования входят высокопроизводимые вентиляторы.


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