Моддер самостоятельно решил проблему оплавления 12V-2x6 на MSI GeForce RTX 5090

Проблема оплавления 16-контактных разъемов питания не теряет актуальности, и некоторые обладатели RTX 5090 уже берут инициативу в свои руки, пытаясь защитить свои недешевые видеокарты. Один из пользователей Reddit под ником DallasGrave решил доработать свою MSI GeForce RTX 5090, установив два дополнительных 8-контактных разъема PCIe, которые подключены параллельно к штатному 16-контактному разъему. Как он рассказал в ветке r/pcmasterrace, к контактам основного разъема припаяна небольшая плата, отвечающая за подачу питания, которая передает энергию на вторую плату с парой 8-контактных разъемов. В итоге видеокарта получает питание сразу по трем кабелям. По заявлению DallasGrave, через каждый проводник теперь идет ток около 3 А, а температура проводов за 48 часов работы при нагрузке 550 Вт ни разу не превысила 40°C, включая место соединения. Очевидно, что в ближайшее время стоит ожидать более детальных результатов тестирования, так что пока это лишь собственные измерения автора модификации.

Стандарт 12V-2x6 задумывался как решение проблемы перегрева и оплавления разъемов. В начале 2025 года NVIDIA заявляла, что вопрос с расплавлением 16-контактного разъема закрыт, ссылаясь на обновленную конструкцию в серии RTX 50. Однако вскоре появилась информация о первом инциденте с оплавлением разъема питания у RTX 5090 Founders Edition, причем причиной стал кабель от стороннего производителя. После этого, по имеющимся данным, зафиксировано еще несколько случаев перегрева разъемов у RTX 5090, в том числе один из-за сниженного напряжения и ограничения мощности на -100 Вт. Кроме того, в прошлом месяце Hardware Unboxed продемонстрировала, как кабель питания RTX 5090 нагревался до 175°C при токе примерно 22 А на одном проводе.

Из-за того, что готовые решения пока показывают противоречивые результаты, энтузиастам приходится искать собственные варианты. ASUS предложила кабель ROG Equalizer, предназначенный для более равномерного распределения тока, но позже в сети появилось изображение сгоревшего кабеля. Также есть сведения, что ASRock TempGuard не справился с задачей предотвращения перегрева блока питания в системе с RTX PRO 6000. Представленная модификация выглядит довольно продуманной, хотя выполнять пайку на столь дорогой карте, скорее всего, стоит доверять опытным специалистам. Это более бережный подход по сравнению с тем, что недавно сделал бразильский канал TecLab, который сначала припаял провода питания прямо к печатной плате, а затем подключил RTX 5090 к трем 8-контактным разъемам. В данном же случае используется штатный 16-контактный разъем, просто нагрузка на него существенно снижена.