Модель Indel Car и его функции

2019-08-21, Автор - Мария Шмелева; Продукт - Модель Indel Car; [34]
Indel B Car Refrigerator может работать в двух режимов: Max — при заведенном двигателе, и Eco — в момент, когда автомобиль заглушен, либо гаджет подключен напрямую к аккумулятору.Полезный объём холодильника составляет 12 литров. Крышка гаджета открывается на 90 градусов, обеспечивая комфортный доступ к содержимому. На боковой панели размещена кнопка питания и клавиши регулировки температуры. Для большей информативности предусмотрен миниатюрный ЖК-дисплей, показывающий актуальную температуру.Бренд Indel B известен как один из ведущих производителей холодильников для автомобилей Volvo, Iveco, Fav, Scania, Renault. Модель, вышедшая под брендом Xiaomi, оснащена встроенным инвертором мощностью 45 Вт. Холодильник подключается к стандартному 12-вольтовому порту автомобиля, потребляя ток на уровне 3,75 А. Стоимость новинки составит 280 долларов.


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