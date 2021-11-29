Модульная роботизированная платформа Kenji-X1 с открытым исходным кодом

Если вы интересуетесь робототехникой, то вас может заинтересовать модульная робототехническая платформа с открытым исходным кодом Kenji-X1. Специально созданная для обеспечения простой в использовании платформы для приложений мониторинга и исследования местности на суше, модульная роботизированная система может быть легко модифицирована в соответствии с вашими требованиями и оснащена камерой, технологией предотвращения препятствий, картографированием, механическими рычагами, датчиками, возможностью беспроводной связи с шасси и компонентами, изготовленными из материалов промышленного класса.

Эксперименты с технологиями и творческие идеи воплотили их в наземный дрон Kenji-X1, открыв новые горизонты для исследований взаимодействия человека и машины. Это адаптируемая платформа, которая дает пользователю свободу, гибкость для расширения и развития. Создана как «истинно модульная» платформа, предназначенная для автоматизации, обучения, мониторинга и исследования. Kenji-X1 предлагает множество возможностей прямо из коробки. Power-Velcro позволяет без труда прикреплять модули с полезной нагрузкой, кроме того в Kenji-X1 есть стандартные монтажные отверстия для винтов на раме.
Комментарии и отзывы Kenji-X1
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