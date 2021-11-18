Модульный робот-помощник HUENIT с искусственным интеллектом

Модульный робот-помощник HUENIT с искусственным интеллектом и множеством различных модулей, позволяет выполнять множество различных процессов.

Камера AI оснащена 2-мегапиксельным сенсором и способна отображать 30 кадров в секунду с машинным зрением в реальном времени с тензорным потоком. Робот также оснащен 2,4-дюймовым сенсорным дисплеем, динамиком и микрофоном для распознавания голоса с удобной светодиодной матрицей 60 RGB для анимации и обратной связи.

Модуль камеры AI, оснащенный 64-битными процессорами на базе RISK-V и ускорителями AI, поддерживает распознавание изображений в реальном времени. Он поддерживает различные технологии искусственного интеллекта, такие как распознавание лиц, классификация изображений, обнаружение объектов, отслеживание линий, распознавание цвета, сегментация человека и т. д. Вы можете легко создавать свои собственные модели искусственного интеллекта с простыми данными фотографий. Также доступны различные хорошо обученные модели искусственного интеллекта. Камера AI может работать отдельно, поэтому ее можно подключать к оборудованию с открытым исходным кодом, например, Arduino, Raspberry Pi, а также HUENIT, используя порт UART. Мощный лазер (2500 мВт) с автоматической системой охлаждения способен резать и гравировать различные материалы. Используйте лазерный модуль, чтобы создавать свои собственные произведения искусства. Материалы: МДФ / Бальза / Бумага / Дерево / Ткань / Кожа / Фанера / Пенобумага / Анодированный алюминий. Функция автоматического выравнивания модуля 3D-принтера HUENIT позволяет легко работать с 3D-печатью. Модуль 3D-принтера имеет нагреватель мощностью 40 Вт и двойную систему охлаждения и может использовать нити PLA, ABS и TPU. HUENIT имеет встроенный вакуумный насос в корпусе, поэтому вы можете подключиться сразу без дополнительных подключений. Кроме того, можно повернуть на 180 градусов с помощью встроенного сервомотора.
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