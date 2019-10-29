MolaBox - самый экологичный складной контейнер для еды в мире

Сегодня, как никогда ранее, люди пытаются оказывать влияние и помогать окружающей среде, используя устойчивые и повторно используемые продукты.

MolaBox - самая экологичная складная коробка для завтрака в мире. Изготовленный из переработанных материалов, он предоставляет покупателям удивительную возможность брать с собой еду на ходу и устраняет необходимость в этом полиэтиленовом пакете или громоздком контейнере. MolaBox имеет продуманную тонкую конструкцию, которую легко носить и использовать - просто вытащите складной контейнер из многоцелевой крышки. Он герметичен и даже поставляется с сумкой для переноски, вилкой и ложкой.

MolaBox является не только многоразовым и сверхпрочным, но также не содержит BPA, герметичен, безопасен для микроволновой печи и посудомоечной машины. Корпус изготовлен из переработанного алюминия и будет доступен в трех цветовых оттенках: серебро, розовое золото и космический серый.