Motorola представила Razr 2022…

Motorola Razr 2022 также поставляется с 2,7-дюймовым внешним экраном с дисплеем Quick View, который предлагает ряд возможностей, таких как съемка селфи, управление музыкой, проверка уведомлений и многое другое. Основной экран представляет собой 6,7-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц и матовым покрытием. Вы получаете доступ к Flex View, который позволяет частично складывать устройство и использовать два приложения одновременно. Motorola также избавилась от уродливого подбородка, который мы видели в предыдущих телефонах, и дала людям больше экрана и немного более современный вид. На задней панели вы получаете 50-мегапиксельную основную камеру с OIS. К сожалению, в китайском пресс-релизе не содержится информации о втором датчике, но мы предполагаем, что это 13-мегапиксельный сверхширокий датчик, который будет использоваться как макрокамера. На передней панели у нас есть 32-мегапиксельная фронтальная камера.