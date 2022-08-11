Motorola представила Razr 2022

Прошло почти 3 года с тех пор, как Motorola возродила линейку смартфонов Razr — разработчики бренда представили нам Motorola Razr 2019. Это была первая складная раскладушка от компании. В прошлом году линейка действительно сделала перерыв, но теперь официально представлено третье поколение Motorola Razr 2022, обладающее флагманскими характеристиками и достаточной мощностью, чтобы превзойти Galaxy Z Flip 4. Телефон был представлен вместе с X30 и S30 Pro, а Motorola Razr 2022 предлагает новейшее и лучшее аппаратное обеспечение, начиная с Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, плюс вы также получаете MyUI 4.0 от Motorola.

Motorola Razr 2022 также поставляется с 2,7-дюймовым внешним экраном с дисплеем Quick View, который предлагает ряд возможностей, таких как съемка селфи, управление музыкой, проверка уведомлений и многое другое. Основной экран представляет собой 6,7-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц и матовым покрытием. Вы получаете доступ к Flex View, который позволяет частично складывать устройство и использовать два приложения одновременно. Motorola также избавилась от уродливого подбородка, который мы видели в предыдущих телефонах, и дала людям больше экрана и немного более современный вид. На задней панели вы получаете 50-мегапиксельную основную камеру с OIS. К сожалению, в китайском пресс-релизе не содержится информации о втором датчике, но мы предполагаем, что это 13-мегапиксельный сверхширокий датчик, который будет использоваться как макрокамера. На передней панели у нас есть 32-мегапиксельная фронтальная камера.