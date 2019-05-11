"Мстители 4: Финал" сокрушил "Брата Баджранги" в Индии

Экранизация комиксов Marvel "Мстители 4: Финал" демонстрирует впечатляющие результаты на всех крупных международных рынках, в том числе в Индии. Как сообщает издание Koimoi, четвертой части удалось опередить не только все фильмы иностранного производства, но также и большую часть болливудских блокбастеров.

На момент написания данной заметки сборы ленты в индийском прокате превысили 46 миллионов долларов. Таким образом, она обогнала такие хиты, как "Брат Баджранги" с участием суперзвезды индийского кино Салмана Кхана, "Султан", "Падмавати" и другие. Уж в ближайшее время позади останутся и такие лидеры проката, как "Тигр жив" и "Дангал"

"Спрос на билеты просто заоблачный, что заставляет кинотеатры добавлять новые сеансы каждый день, чтобы удовлетворить спрос зрителей", - прокомментировал глава компании BookMyShow, одного из крупнейших продавцов билетов. Стоит отметить, что "Мстители 4: Финал" вышел в Индии на значительно меньшем количестве экранов, чем фильмы местного производства - 2800 против традиционных для болливудских блокбастеров 4000 - 4500 экранов. В мировом прокате сборы превысили 2,3 миллиарда долларов.