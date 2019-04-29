«Мстители: Эндшпиль» бьет кассовый рекорд

Мстители: «Эндшпиль» стал первым в истории фильмом, который превзошел 1 миллиард долларов в свои первые выходные и может свергнуть «Аватара» как самый кассовый фильм всех времен.

Для сравнения, Аватару потребовалось 19 дней, чтобы преодолеть отметку в 1 миллиард долларов, и это был единственный фильм 2009 года, который это сделал. В общей кассе фильма удалось заработать почти 2,8 миллиарда долларов. Согласно опросу Comscore PostTrak, почти 30 процентов из тех, кто уже видел фильм в Северной Америке, выразили желание увидеть его снова в кинотеатрах.