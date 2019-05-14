«Мстители: Финал» бьет все рекорды по сборам

2019-05-14, Автор - Эдуард Иванов; [6563]
На экранах страны полным ходом идет прокат блокбастера Marvel «Мстители: Финал», который за первые две недели проката сумел собрать в России и странах СНГ более 2,76 млрд рублей, при этом количество зрителей перевалило за 9,6 млн человек. В мировом прокате все еще радужнее: за неполные 3 недели, сборы составили 2,5 млрд долларов США, расположив фильм на второй строчке по сборам после «Аватара» (2,8 млрд долларов США). И, как говорится, это еще не вечер.

Феноменальный успех фильма, по сути, был понятен еще до его выхода. За 11 лет существования киновселенной Marvel, ей удалось обзавестись настоящей армией поклонников, привлеченных харизматичными персонажами, красивыми спецэффектами, легким юмором, нереальной физикой и не сильно напрягающим мозги сюжетом. Одним словом, отличное времяпрепровождение, чтобы отдохнуть от окружающего мира и на время перенестись в сказку со всемогущими супергероями.

И все эти поклонники, как только стала понятна дата выхода, сразу же выделили её красным в своем календаре: билеты на блокбастер стали продавать за несколько недель до премьеры, в результате чего, посмотреть фильм в первый день стало просто нереально – кинотеатры были забиты до отказа. С закрытыми премьерными показами все обстояло еще безумнее: в США продавали приглашения (неофициально конечно же) за 20 000 долларов! В нашей стране было чуть скромнее: на первый показ фильма в рамках Международного московского кинофестиваля фанаты покупали билеты за 100 000 рублей. Самое печальное, что добрая половина таких предложений было фикцией, например, аферисты продавали «электронные билеты», которых просто не существовало в природе, и охрана «разворачивала» таких горе-фанатов прямо на входе. Руководство кинофестиваля пыталась «отлавливать» мошенников, делала заявление в газетах о том, что билеты нельзя купить, но разве можно остановить одержимых людей? Ну а каков оказался сам фильм, стоил ли он потраченных денег? Для фанатов – однозначно, так как он является квинтэссенцией всех 11 лет, точкой, завершающей это долгое предложение. Если в «Войне Бесконечности» мы увидели десятки персонажей практически из всех фильмов франшизы, то в «Финале» это просто возведено в абсолют. Здесь сумели собрать большую часть вообще всех персонажей, засветившихся в киноэпопеи. К сожалению, при таком раскладе, экранное время многих из них занимает всего несколько секунд, но тем не менее. Еще один шаг в сторону фанатов – подтверждение пары «хотелок», об осуществлении которых мечтало большинство из них.

Но давайте посмотрим на фильм от лица обычного зрителя. Напомню, в «Войне Бесконечности» титан Танос (Джош Бролин) сумел собрать все Камни Бесконечности и уничтожить половину вселенной щелчком пальцев. Несмотря на все старания, Мстители проиграли эту битву — и теперь им придется жить в этом новом мире. Согласитесь, не часто бывает так, чтобы в комиксах побеждали злодеи, да еще какие! Главный антагонист был настолько харизматичным и глубоким персонажем, что многие сопереживали ему, тем более, что у него была своя правда. Нагнеталась атмосфера обреченности и безысходности, фильм заставлял задуматься. Фанаты, конечно, догадываясь, что «уничтоженные» персонажи вернуться, строили действительно эпичные и интересные теории, но…

«Финал» начинается с того, что наш любимый Танос, видно, растеряв весь свой супер ум, который и позволил ему собрать все камни воедино, поступает словно наивный ребенок, за что немедленно и поплатился. Затем начинается очень скучное повествование о том, кто из оставшихся героев как проводит время в изменившимся мире. Скажу лишь, что многие из персонажей изменятся до неузнаваемости, причем, далеко не в лучшую сторону. И вот спустя несколько лет, на них словно с неба падает решение проблемы, отправляя все намного более интересные и логичные фанатские догадки прямиком в утиль. Воспользовавшись неожиданным «подарком», наши герои начинают постепенно исправлять ситуацию, что так же показано не особо весело. Чтобы зритель совсем не заскучал, фильм весьма дозировано сдобрен юмором и драмой.

Ну, а если зритель не уснул до последней трети фильма, то наградой ему будет поистине шикарная батальная сцена. Видно, что большая часть бюджета пошла именно сюда, а режиссеры (братья Руссо) вложили в нее все свое мастерство. Танос, призвавший на помощь свою армию, наконец, вновь предстает перед нами не простым «мальчиком для битья», а истинным «суперзлодеем», раскидывающим героев во все стороны. Везде сверкают дорогие спецэффекты, сотни персонажей, каждого из которых мы хорошо знаем сражаются за жизнь во Вселенной. Инициатива постоянно переходит от одной команды к другой, и до последнего момента остается непонятно, кто же, в итоге, одержит вверх. Это действительно одна из лучших батальных сцен во всех кинокомиксах, и ради нее стоит посмотреть это кино. После фильма остается странное послевкусье. С одной стороны, это действительно точка в огромном сюжете: история завершена, часть персонажей погибли, у кого-то из актеров закончились контракты, а после титров даже не будет традиционных для Marvel сцен. С другой стороны, в ходе «Мстители: финал» складываются новые команды, уже анонсированы новые фильмы и сериалы. Пока еще не ясно, сольются ли они в новую единую историю, и кто будет главным антагонистом, но хочется надеяться, что Disney и Marvel не разочаруют фанатов. А пока, история, наконец, завершена. Всем спасибо.

Ну а пока фильм «Мстители: Финал» бьет все рекорды, каждый может попробовать лично обхитрить Таноса в новой настольной игре «Мстители. Война бесконечности» от Hobby World, автором которой является актер театра и кино Денис Косяков. Поклонники саги Marvel смогут примерить на себя роль спасителя Вселенной, собрав команду из таких популярных персонажей, как Железный человек и Человек-Паук, Звёздный лорд и Гаморра, Капитан Америка и Зимний солдат, Чёрная пантера и других. Задача игры – исследуя пространство, сражаться с приспешниками Таноса, добывать Камни Бесконечности и искать древние артефакты, при этом, конкурируя с другими отрядами супергероев. Главное, не слишком увлекаться последним, поскольку в какой-то момент в игру вступит титан Танос собственной персоной, и тогда победителей может не быть вовсе.

Динамичная и красочная игра порадует как истинных фанатов вселенной Marvel, так и всех, кто просто хочет провести досуг интересно. Простые правила и увлекательный игровой процесс, уникальные способности персонажей и меняющееся игровое поле – теперь эпичный блокбастер не только в кино, но и на столе.

Автор: Артем Костенко

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