Советскому мультику "Умка" исполнилось 50 лет. Юбилей также празднуют «Ну, погоди!», «Крокодил Гена», «Винни Пух» и «Бременские музыканты». В ноябре стало известно, что Союзмультфильм планирует в будущем выпустить 26 новых эпизодов мультсериала «Ну, погоди!».

Студия Союзмультфильм опубликовала продолжение истории о белом медвежонке «Умка на елке». В новой серии путешествие Умки приводит его на склад, где он сталкивается с роботом-упаковщиком. Оттуда он, запакованный как подарок, переносится на детскую елку, где встречает друга, танцует и веселится. Но в итоге Умка возвращается домой к маме.