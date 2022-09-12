NVIDIA GeForce RTX 4060 получит производительность на уровне RTX 3070

В новом сообщении инсайдер Kopite7kimi заявил, что видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4060 могут быть не очень быстрыми и могут использовать интерфейс x8 PCI. Инсайдер говорит, что производительность графического процессора NVIDIA AD106, который должен работать на видеокартах серии RTX 4060, не очень высока. Мы не знаем, о какой конкретной конфигурации идет речь, но вполне вероятно, что он имеет в виду полноразмерную матрицу, а не урезанную модель. Предполагаемый тест 3DMark Time Spy Extreme был опубликован до официального анонса, и говорят, что графический процессор набрал менее 7000 баллов.

Такая оценка должна поставить графический процессор AD106 медленнее, чем RTX 3070 Ti, и наравне с RTX 3070, что не похоже на огромное обновление, которое получают более дорогие графические процессоры AD102 и AD103. Оценка Time Spy Extreme между 6500-7000 должна сделать GPU AD106 (GeForce RTX 4060) на 18% быстрее, чем RTX 3060 Ti, и на 69% быстрее, чем RTX 3060. Теперь прирост производительности более чем на 50% довольно большой, но это не так много, как двойные скачки, которые, по слухам, мы видели для карт высокого класса. Если в синтетических тестах наблюдается скачок на 50-60%, то в играх в лучшем случае прирост составит 30-40%. Таким образом, похоже, что в следующей карте **60 мы в основном получим уровень производительности RTX 3070. Кроме того, инсайдер также упоминает, что графические процессоры AD106 и AD107 «Ada Lovelace» будут использовать интерфейс PCIe x8.
ELSA представила видеокарту GeForce RTX 3090 LC с жидкостным…
Японский производитель ELSA представил видеокарту GeForce RTX 3090 LC с жидкостным охлаждением. Система о…
Майнеры массово избавляются от видеокарт…
Криптовалютный майнинг исчезает, но нет никаких сомнений в том, что он стал проклятием для всего игрового…
Представлена компактная 3D-карта Zotac Gaming GeForce GTX 16…
Компания Zotac пополнила ассортимент графических адаптеров моделью Gaming GeForce GTX 1630, которая ориен…
Intel Arc A750 показала отличные результаты в тестах…
Intel продемонстрировала свои графические карты Arc A750, основанные на архитектуре графического процессо…
NVIDIA готовит к релизу новую RTX 3060…
NVIDIA, похоже, запланировала выпуск своих видеокарт GeForce RTX 3060 8 ГБ и RTX 3060 Ti GDDR6X на конец …
NVIDIA GeForce RTX 3060M уже готовят к запуску на ПК…
Мобильный графический процессор NVIDIA GeForce RTX 3060M был перепрофилирован в графическую карту настоль…
Intel отправила A770 16 ГБ и A750 8 ГБ на обзор по всему мир…
Intel объявила в своем сообществе Discord, что разработчики компании приступили к запуску полного семейст…
Представлена видеокарта GUNNIR Intel Arc A380 Photon 6G OC…
GUNNIR, партнер AIB, производящий настольные видеокарты Arc A380 Intel представил свою видеокарту Arc A38…
Лучшие видеокарты Radeon летом 2022. Крах криптовалюты - лучшее время для сборки игрового ПКЛучшие видеокарты Radeon летом 2022. Крах криптовалюты - лучшее время для сборки игрового ПК
Обзор Palit GeForce RTX 3050 Dual (NE63050019P1-190AD). Тесты видеокартыОбзор Palit GeForce RTX 3050 Dual (NE63050019P1-190AD). Тесты видеокарты
Обзор ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 OC Edition 12 GB (ROG-STRIX-RTX3060-O12G-GAMING). Видеокарта для киберспортаОбзор ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 OC Edition 12 GB (ROG-STRIX-RTX3060-O12G-GAMING). Видеокарта для киберспорта
Лучшие видеокарты NVIDIA в июне и июле 2022. Самое время для покупки в РоссииЛучшие видеокарты NVIDIA в июне и июле 2022. Самое время для покупки в России
Обзор COLORFUL GeForce RTX 3080 LHR Advanced. Тесты видеокарты с AliexpressОбзор COLORFUL GeForce RTX 3080 LHR Advanced. Тесты видеокарты с Aliexpress
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor