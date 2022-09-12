NVIDIA GeForce RTX 4060 получит производительность на уровне RTX 3070

Такая оценка должна поставить графический процессор AD106 медленнее, чем RTX 3070 Ti, и наравне с RTX 3070, что не похоже на огромное обновление, которое получают более дорогие графические процессоры AD102 и AD103. Оценка Time Spy Extreme между 6500-7000 должна сделать GPU AD106 (GeForce RTX 4060) на 18% быстрее, чем RTX 3060 Ti, и на 69% быстрее, чем RTX 3060. Теперь прирост производительности более чем на 50% довольно большой, но это не так много, как двойные скачки, которые, по слухам, мы видели для карт высокого класса. Если в синтетических тестах наблюдается скачок на 50-60%, то в играх в лучшем случае прирост составит 30-40%. Таким образом, похоже, что в следующей карте **60 мы в основном получим уровень производительности RTX 3070. Кроме того, инсайдер также упоминает, что графические процессоры AD106 и AD107 «Ada Lovelace» будут использовать интерфейс PCIe x8.