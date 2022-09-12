NVIDIA GeForce RTX 4060 получит производительность на уровне RTX 3070

В новом сообщении инсайдер Kopite7kimi заявил, что видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4060 могут быть не очень быстрыми и могут использовать интерфейс x8 PCI. Инсайдер говорит, что производительность графического процессора NVIDIA AD106, который должен работать на видеокартах серии RTX 4060, не очень высока. Мы не знаем, о какой конкретной конфигурации идет речь, но вполне вероятно, что он имеет в виду полноразмерную матрицу, а не урезанную модель. Предполагаемый тест 3DMark Time Spy Extreme был опубликован до официального анонса, и говорят, что графический процессор набрал менее 7000 баллов.

Такая оценка должна поставить графический процессор AD106 медленнее, чем RTX 3070 Ti, и наравне с RTX 3070, что не похоже на огромное обновление, которое получают более дорогие графические процессоры AD102 и AD103. Оценка Time Spy Extreme между 6500-7000 должна сделать GPU AD106 (GeForce RTX 4060) на 18% быстрее, чем RTX 3060 Ti, и на 69% быстрее, чем RTX 3060. Теперь прирост производительности более чем на 50% довольно большой, но это не так много, как двойные скачки, которые, по слухам, мы видели для карт высокого класса. Если в синтетических тестах наблюдается скачок на 50-60%, то в играх в лучшем случае прирост составит 30-40%. Таким образом, похоже, что в следующей карте **60 мы в основном получим уровень производительности RTX 3070. Кроме того, инсайдер также упоминает, что графические процессоры AD106 и AD107 «Ada Lovelace» будут использовать интерфейс PCIe x8.