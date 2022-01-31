NVIDIA «Hopper» может иметь огромный кристалл площадью 1000 мм² и монолитный дизайн

Источник информации об аппаратном обеспечении раскрыл некоторые предполагаемые подробности об архитектуре нового поколения NVIDIA для HPC (High Performance Computing). По словам источника, Hopper по-прежнему имеет классический монолитный дизайн кристалла и похоже, что целевые показатели производительности NVIDIA привели к созданию кристалла площадью ~1000 мм² для чипа GH100, который обычно максимально увеличивает сложность и производительность, которые могут быть достигнуты в конкретном производственном процессе. Hopper также производится по 5-нм технологии TSMC, что обеспечивает более высокую плотность транзисторов и энергоэффективность по сравнению с 8-нм техпроцессом Samsung, который в настоящее время заключает контракт с NVIDIA. Окончательный кристалл будет больше, чем NVIDIA GA100.

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