NVIDIA и RED готовы принести 8К видео в массы

2018-12-14, Автор - Ganibal; Продукт - RED и NVIDIA; [69]
Компания RED и NVIDIA представили программное обеспечение, которое сделает редактирование 8K-видео возможным для большего числа создателей.

REDCODE RAW SDK на базе NVIDIA CUDA позволит приложениям, которые могут воспроизводить 8192 x 4320 видео с оборудования RED и других камер со скоростью 24 кадра в секунду без необходимости кэширования. Проекторов, телевизоров или мониторов 8K не так много, но это не означает, что редактирование 8K бесполезно. Как объяснила NVIDIA, когда она впервые объявила о сотрудничестве с RED, есть больше возможностей для стабилизации изображения или панорамирования и масштабирования для изменения кадра без потери качества изображения в конечном формате доставки. Если вы все еще не уверены, NVIDIA говорит, что эта технология одинаково хорошо работает на 4K, 6K и других, более распространенных форматах. Обе компании продемонстрировали систему, используя кадры 8K RED RAW и Quadro RTX 6000 за 6 300 долларов США, установленные на однопроцессорной рабочей станции HP Z4.

Несмотря на то, что это может показаться огромной суммой денег, технология NVIDIA 8K устраняет необходимость в дорогостоящем многопроцессорном компьютере или собственном RED Rocket Rocket стоимостью 6750 долларов.

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