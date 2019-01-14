NVIDIA открыла новую лабораторию в Сиэтле, она должна служить домом для всех своих проектов в области робототехники. Более 50 ученых и студентов из Университета Вашингтона будут работать на объекте под руководством старшего директора NVIDIA по исследованиям в области робототехники Дитера Фокса. NVIDIA надеется, что в лаборатории могут появиться роботы следующего поколения, которые могут работать с людьми в открытых средах, не предназначенных специально для них. Фактически, один из его главных проектов - это помощник по кухне, который работает на платформе NVIDIA Jetson и графических процессорах Titan он может работать на реальной кухне.

Этот «кухонный манипулятор» опирается на глубокое обучение для обнаружения и отслеживания конкретных объектов на основе собственной симуляции - ему не нужна карта местности, он может быстро адаптироваться к изменениям. Он может даже открывать и закрывать двери и ящики, чтобы получить предметы и инструменты.