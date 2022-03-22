NVIDIA представила DGX-станцию ​​на базе Hopper GH100, DGX H100, DGX Pod H100

На GTC 2022 NVIDIA анонсировала ряд продуктов на базе своих новых графических процессоров Hopper GH100 , таких как DGX Station, DGX SuperPod и несколько ускорителей H100 PCIe.

Станция NVIDIA DGX H100 предназначена для рынка ИИ, ускоряя машинное обучение и обработку данных для корпоративных офисов, исследовательских центров, лабораторий или домашних офисов по всему миру. По словам NVIDIA, DGX Station H100 разработан, чтобы стать самым быстрым сервером в коробке, предназначенной для исследований в области ИИ.

С графическим процессором Hopper NVIDIA выпускает свою новейшую систему DGX H100. Система оснащена в общей сложности 8 ускорителями H100 в конфигурации SXM и предлагает до 640 ГБ памяти HBM3 и до 32 PFLOP максимальной вычислительной производительности. Для сравнения, существующая система DGX A100 оснащена 8 графическими процессорами A100 с памятью HBM2e объемом 640 ГБ и производит максимум 5 ПФЛОП для ИИ и 10 ПФЛОП для вычислительной мощности INT8.

NVIDIA также объявила о выпуске двух суперкомпьютерных платформ на базе своих систем DGX H100: DGX POD H100 и EOS. DGX POD предлагает 1 экзафлоп производительности ИИ, имеет 20 ТБ памяти HBM3, 192 терафлопс SHARP внутрисетевых вычислений и 70 ТБ/с пропускной способности двунаправленной передачи. Функции коммутатора DGX POD NVLINK поддерживают 20,5 ТБ общей памяти HBM3 и 786 ТБ/с общей пропускной способности системной памяти.

EOS выводит вещи на новый уровень со своими 18 DGX H100 PODS с 18 EFLOP FP8, 9 EFLOP FP16, 275 PFLOP FP64, 3,7 PFLOP для вычислений в сети и пропускной способностью 230 ТБ/с. Система искусственного интеллекта разработана с использованием нового коммутатора Quantum-2 Infiniband с 57 миллиардами транзисторов и 32-кратным ускорителем искусственного интеллекта по сравнению с системами A100.
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