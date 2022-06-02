NVIDIA представила коммутатор следующего поколения ConnectX-7

NVIDIA анонсировала несколько SKU ConnectX-7, включая форм-факторы PCIe, OCP NIC 3.0 и IC. На выставочной площадке была представлена ​​версия PCIe с одним портом, в которой используется Supermicro SuperBlade. Supermicro SuperBlade повышает вычислительную плотность системы за счет размещения нескольких блейд-серверов в одном корпусе.

В верхней части блока NVIDIA ConnectX-7 имеется большой радиатор, расположенный на оптической корзине для более эффективного отвода тепла, особенно от оптики класса 200 Гбит/с и 400 Гбит/с. Глядя на заднюю часть устройства, мы можем увидеть заднюю панель очень интересной формы. Пластина представляет собой модель NDR200 MCX75210AAS-HEAT, которую вы можете увидеть в таблице ниже.

В Hopper DGX H100 используются две сборки. На одном корпусе могут располагаться четыре контроллера ConnectX-7, как, например, модули NVIDIA Cedar Fever 1,6 Тбит/с, используемые в DGX H100 . Модули NVIDIA A100 можно увидеть установленными в сборках Delta или Redstone, а многочисленные модули A100 SXM размещены на радиаторах.