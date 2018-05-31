NVIDIA представили платформу HGX-2...

Сегодня NVIDIA представила NVIDIA HGX-2, первую унифицированную вычислительную платформу для искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений.Облачная серверная платформа HGX-2 с многопоточными вычислительными возможностями обеспечивает уникальную гибкость для поддержки будущего вычислений. Он позволяет проводить высокоточные вычисления с использованием FP64 и FP32 для научных вычислений и моделирования, а также позволяет FP16 и Int8 для обучения и вывода AI. Эта беспрецедентная универсальность отвечает требованиям растущего числа приложений, сочетающих HPC с AI.

HGX-2 - служит «строительным блоком» производителей для создания некоторых из самых передовых систем для HPC и AI. Он достиг рекордных скоростей обучения AI, составляющих 15 500 изображений в секунду на тестовом стенде ResNet-50, и может заменить до 300 серверов только для CPU.