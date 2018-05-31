NVIDIA представили платформу HGX-2...

Сегодня NVIDIA представила NVIDIA HGX-2, первую унифицированную вычислительную платформу для искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений.
Облачная серверная платформа HGX-2 с многопоточными вычислительными возможностями обеспечивает уникальную гибкость для поддержки будущего вычислений. Он позволяет проводить высокоточные вычисления с использованием FP64 и FP32 для научных вычислений и моделирования, а также позволяет FP16 и Int8 для обучения и вывода AI. Эта беспрецедентная универсальность отвечает требованиям растущего числа приложений, сочетающих HPC с AI.
Облачная серверная платформа HGX-2 с многопоточными вычислительными возможностями обеспечивает уникальную гибкость для поддержки будущего вычислений. Он позволяет проводить высокоточные вычисления с использованием FP64 и FP32 для научных вычислений и моделирования, а также позволяет FP16 и Int8 для обучения и вывода AI. Эта беспрецедентная универсальность отвечает требованиям растущего числа приложений, сочетающих HPC с AI.
HGX-2 - служит «строительным блоком» производителей для создания некоторых из самых передовых систем для HPC и AI. Он достиг рекордных скоростей обучения AI, составляющих 15 500 изображений в секунду на тестовом стенде ResNet-50, и может заменить до 300 серверов только для CPU.
|HGX-1
|HGX-2
|Производительность
|1 petaFLOP tensor operations
125 teraFLOPS single-precision
62 teraFLOPS double-precision
|2 petaFLOPS tensor operations
250 teraFLOPS single-precision
125 teraFLOPS double-precision
|GPUs
|8x NVIDIA Tesla V100
|16x NVIDIA Tesla V100
|GPU Memory
|Всего 256 ГБ
|Всего 512 ГБ
|NVIDIA CUDA®Ядер
|40960
|81920
|NVIDIA Tensor Ядер
|5120
|10240
|Канал связи
|Гибридная кубическая сетка, работающая от полосы пропускания NVLink 300 ГБ / с
|NVSwitch питается полосой пропускания NVLink 2.4TB / s