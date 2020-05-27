NVIDIA продемонстрировала новый алгоритм трассировки лучей ReSTIR

В рамках конференции SIGGRAPH 2020 инженеры NVIDIA в сотрудничестве с Visual Computing Lab выпустили новый алгоритм трассировки лучей ReSTIR. Он способен воспроизводить динамическое освещение и тени от миллионов источников света в режиме реального времени.

В демонстрационном ролике мы можем видеть, что новый алгоритм трассировки лучей сумел отследить не более 8 лучей на пиксель. Этот подход быстрее до 60 раз по сравнению с нынешним алгоритмом. На данный момент ReSTIR еще не готов к официальному использованию.