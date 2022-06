NVIDIA выпускает графический драйвер Game Ready 516.40

Компания NVIDIA выпускает обновление графического драйвера Game Ready 516.40. Новый драйвер Game Ready предлагает поддержку последних выпусков и обновлений, включая добавление технологии NVIDIA Reflex в ICARUS, оптимизацию производительности для Fall Guys: Free For All и добавление трассировки лучей в Jurassic World Evolution 2, Resident Evil 2, Resident Evil 3 и Resident Evil 7. Кроме того, девять игр были добавлены в программу оптимальных настроек NVIDIA, это: Dolmen, Evil Dead: The Game, Five Nights at Freddy's: Security Breach, My Time At Sandrock, Paradise Killer, Sniper Elite 5, V Rising, Vampire: The Masquerade - Swansong и Warhammer 40,000: Chaos Gate - Daemonhunters.

Размер драйвера Game Ready 516.40 составляет 783,98 мб. Скачать его можно с официального сайта NVIDIA или через приложение GeForce Experience.