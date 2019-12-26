NVIDIA выпустит PhysX 5.0 в 2020 году

NVIDIA планирует выпустить версию 5.0 программного обеспечения PhysX в следующем году. Компания хочет предложить PhysX SDK в качестве программного обеспечения с открытым исходным кодом. Одним из направлений является метод конечных элементов (FEM). Компоненты в PhysX 5.0 FEM позволят разработчикам игр модифицировать 3D-объекты.

Симуляция жидкости для PhysX 5.0 это еще одно направление. Играет важную роль, позволит создавать модели, близкие к физике. В PhysX 5.0 NVIDIA использует такие методы, как модель дискретных элементов (DEM) и реализацию гидродинамики сглаженных частиц (SPH). PhysX 5.0 будет рассчитан на графический процессор.

Еще один компонент - модель ограниченных частиц (CPM). Позволит объекту или материи вести себя определенным образом, в зависимости с другими объектами.