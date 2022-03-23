NVIDIA запускает новые инструменты разработки игр Omniverse

Omniverse — это открытая платформа с несколькими графическими процессорами для совместной работы над 3D-дизайном и физически точного моделирования в реальном времени. Он работает на любом устройстве NVIDIA RTX — от ноутбука до сервера — преобразуя сложные рабочие процессы 3D-производства. Omniverse построен на универсальном описании сцены Pixar, легко расширяемом описании 3D-сцены с открытым исходным кодом и формате файла для создания контента и обмена между наиболее популярными основными инструментами разработки игр. Платформа Omniverse обеспечивает максимальную гибкость и масштабируемость. Разработчики могут легко создавать свои собственные инструменты, используя модульные строительные блоки платформы. Разработчики игр могут использовать готовые приложения Omniverse, многие другие создаются сторонними компаниями.