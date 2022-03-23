NVIDIA запускает новые инструменты разработки игр Omniverse

NVIDIA сегодня объявила о запуске новых функций NVIDIA Omniverse, которые упрощают разработчикам обмен ресурсами, сортировку библиотек ресурсов, совместную работу и развертывание ИИ для анимации выражений лиц персонажей в новом конвейере разработки игр. С помощью платформы NVIDIA Omniverse разработчики игр могут использовать инструменты с поддержкой искусственного интеллекта и NVIDIA RTX и легко создавать собственные, чтобы упростить, ускорить и улучшить свои рабочие процессы разработки. Новые функции для разработчиков игр включают обновления для Omniverse Audio2Face, Omniverse Nucleus Cloud и Omniverse DeepSearch, а также введение Unreal Engine 5 Omniverse Connector.

Omniverse — это открытая платформа с несколькими графическими процессорами для совместной работы над 3D-дизайном и физически точного моделирования в реальном времени. Он работает на любом устройстве NVIDIA RTX — от ноутбука до сервера — преобразуя сложные рабочие процессы 3D-производства. Omniverse построен на универсальном описании сцены Pixar, легко расширяемом описании 3D-сцены с открытым исходным кодом и формате файла для создания контента и обмена между наиболее популярными основными инструментами разработки игр. Платформа Omniverse обеспечивает максимальную гибкость и масштабируемость. Разработчики могут легко создавать свои собственные инструменты, используя модульные строительные блоки платформы. Разработчики игр могут использовать готовые приложения Omniverse, многие другие создаются сторонними компаниями.