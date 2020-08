NZXT выпустила бюджетные системы Starter PC

Компания NZXT объявила об обновлении готовых настольных компьютеров серии Starter PC. Компания добавила версию Starter Plus и Starter Pro Plus. Компьютеры компании позволят играть в популярные онлайн-проекты, такие как Counter-Strike: Global Offensive, League of Legends, Fortnite и другие с разрешением 1080p 60 FPS.

Компьютеры NZXT Starter PC оснащаются процессором Intel Core i3 9100 F (Starter) и i3 9400F (Starter Plus и Starter Pro Plus) в паре с графическим процессором NVIDIA GeForce GTX 1600 серии. Быструю скорость загрузки ОС и игр обеспечит твердотельный накопитель Intel 665p Series M.2 2280. Все железо устанавливается в корпусе NZXT H510.

Компания дает двухлетнюю гарантию на компьютеры. Стоимость стандартной версии 699 долларов, версия Starter Plus обойдется в 899 долларов, а NZXT Starter Pro Plus будет стоить 999 долларов.