NZXT выпустила бюджетные системы Starter PC

Компания NZXT объявила об обновлении готовых настольных компьютеров серии Starter PC. Компания добавила версию Starter Plus и Starter Pro Plus. Компьютеры компании позволят играть в популярные онлайн-проекты, такие как Counter-Strike: Global Offensive, League of Legends, Fortnite и другие с разрешением 1080p 60 FPS.

Компьютеры NZXT Starter PC оснащаются процессором Intel Core i3 9100 F (Starter) и i3 9400F (Starter Plus и Starter Pro Plus) в паре с графическим процессором NVIDIA GeForce GTX 1600 серии. Быструю скорость загрузки ОС и игр обеспечит твердотельный накопитель Intel 665p Series M.2 2280. Все железо устанавливается в корпусе NZXT H510.

Компания дает двухлетнюю гарантию на компьютеры. Стоимость стандартной версии 699 долларов, версия Starter Plus обойдется в 899 долларов, а NZXT Starter Pro Plus будет стоить 999 долларов.
Комментарии и отзывы NZXT Starter PC
Обзоры:
Лучший домашний кинотеатр. Canton Movie 75Лучший домашний кинотеатр. Canton Movie 75
Обзор ThinkView T-P3302C. Небанальный игровой моноблок на RTX 2070 SuperОбзор ThinkView T-P3302C. Небанальный игровой моноблок на RTX 2070 Super
Новости:
Компьютер iBUYPOWER Slate9050W оснащен процессором Intel Core i5

Компания iBUYPOWER выпустила игровой компьютер Slate9050W. На данный момент игровая система доступна на т...
Новый Apple iMac выигрывает в производительности у прошлого поколения

Выпущенный неделей ранее, новый iMac демонстрирует лучшую производительность, чем iMac предыдущего поколе...
Игровой компьютер iBUYPOWER Element CL поставляется с системой жидкостного охлаждения

Компания iBUYPOWER представила игровые компьютеры с жидкостным охлаждением Element CL. Компьютер оснащает...
Обзор Artway AV-396 Super Night Vision. Видеорегистратор с улучшенным качеством ночной съемкиОбзор Artway AV-396 Super Night Vision. Видеорегистратор с улучшенным качеством ночной съемки
Обзор Genio Windy W200. Робот для мойки оконОбзор Genio Windy W200. Робот для мойки окон
Лучший процессор для работы. Intel Core i5-10600Лучший процессор для работы. Intel Core i5-10600
Обзор Candy CCRN 6200W. Двухкамерный холодильник с Total No FrostОбзор Candy CCRN 6200W. Двухкамерный холодильник с Total No Frost
Обзор LEX Hubble G 2M 600 Black. Встраиваемая вытяжка с двумя моторамиОбзор LEX Hubble G 2M 600 Black. Встраиваемая вытяжка с двумя моторами
Toshiba уходит с рынка ноутбуков...
Toshiba уходит с рынка ноутбуковКомпания Toshiba производит ноутбуки с 1985 года и считается первой, кто выпустил компьютер в обычном фор...
Смартфон ASUS ZenFone 7 получил дату вых...
Смартфон ASUS ZenFone 7 получил дату выхКомпания ASUS объявила о том, что флагманский смартфон ZenFone 7 будет представлен 26 августа этого года....
Как защитить почтовый ящик от нежелатель...
Как защитить почтовый ящик от нежелательПочтовый ящик необходим не только для получения и отправки электронных писем, но еще и служит как ваш док...
Десктоп MSI Creator P100X 10th получил 1...
Десктоп MSI Creator P100X 10th получил 1Компания MSI представила компактный настольный ПК Creator P100X 10th, который работает под управлением ОС...
Philips выпустит два монитора серии Mome...
Philips выпустит два монитора серии MomePhilips готовит к выпуску два монитора серии Momentum. Две новинки 558M1RY и 278M1R появятся в этом месяц...
3-дюймовый смартфон Unihertz Jelly 2 оце...
3-дюймовый смартфон Unihertz Jelly 2 оцеКомпания Unihertz представила на площадке Kickstarter свое новое устройство Jelly 2, которое в случае вых...
Ноутбук HP Chromebook x360 14c оценен в ...
Ноутбук HP Chromebook x360 14c оценен в Компания HP пополнила ассортимент ноутбуков моделью Chromebook x360 14c, которая работает под управлением...
Biostar FX9830M SoC материнская плата с ...
Biostar FX9830M SoC материнская плата с Biostar выпустила материнскую платусо встроенным четырехъядерным процессором AMD Bristol Ridge 7-го покол...
Redmi K30 Ultra продается с феноменально...
Redmi K30 Ultra продается с феноменальноКитайские смартфоны в последнее время активно пользуются спросом на рынке, ведь при низкой стоимости они ...
Лучший чехол для Xiaomi Mi CC9...
Лучший чехол для Xiaomi Mi CC9Довольно часто пользователи спрашивают о том, как выбрать ...
Ноутбуки ASUS TUF Gaming созданы для гей...
Ноутбуки ASUS TUF Gaming созданы для гейНовая линейка ноутбуков TUF от Asus ориентирована на обычных геймеров, которые обеспечивают высокую произ...
XRSpace анонсировала VR гарнитуру XRSpac...
XRSpace анонсировала VR гарнитуру XRSpacНовый стартап проект XRSpace представила первую гарнитуру под названием Mova. Во главе проекта стоит Пите...
Обзор Philips 325E1C. Доступный 32-дюймовый 2К-мониторОбзор Philips 325E1C. Доступный 32-дюймовый 2К-монитор
Обзор SVEN PS-435. Портативная колонка для дачи и вечеринок на природеОбзор SVEN PS-435. Портативная колонка для дачи и вечеринок на природе
Обзор Razer Viper Mini (RZ01-03250100-R3M1). Легкая игровая мышкаОбзор Razer Viper Mini (RZ01-03250100-R3M1). Легкая игровая мышка
Обзор Harper DVHR-450. Недорогой двухканальный видеорегистраторОбзор Harper DVHR-450. Недорогой двухканальный видеорегистратор
Обзор realme X3 Superzoom 12/256GB. Доступный флагман с 60-кратным зумомОбзор realme X3 Superzoom 12/256GB. Доступный флагман с 60-кратным зумом
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor