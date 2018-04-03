На Hi-Fi & High End Show’2018 представят решения для «умных домов»

На выставке Hi-Fi&High End Show’2018 инсталляторы, интеграторы и дилеры оборудования примут участие в интерактивном образовательном проекте Академия Smart Install. Те же, кому ближе практический подход, могут отправиться на отдельную экспозицию, где такие компании, как Bang & Olufsen, Control4, JUNG/Электроарт/Вимедиа, MMS Cinema, Rubetek, Simple Distribution, Smart Inn, Sonance, «Цифра» продемонстрируют в действии продукты и решения для систем «умный дом». Становитесь на три дня слушателем Академии Smart Install, повышайте свой профессиональный уровень и узнавайте самую свежую информации о том, что происходит в мире домашней автоматизации. Посещение бесплатное, по предварительной регистрации на сайте выставки.

13 апреля, секция «УМНЫЙ ДОМ»

14 апреля, секции «ТРЕНДЫ РЫНКА ДОМАШНИХ ИНСТАЛЛЯЦИЙ. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ» и секция «УМНЫЙ ДОМ»

15 апреля, секция «ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДОМАШНИХ КИНОЗАЛОВ»

Академия Smart Install – такое на Hi-Fi & High End Show будет впервые. Она будет идти все три дня работы выставки и предложит слушателям сразу четыре секции: