На Робостанции ИИ и робот приготовят уникальные блины

Аналитики современного рынка электроники активно говорят о том, что искусственный интеллект и различные роботы вскоре отберут работу у людей по множеству направлений — начиная от грузоперевозок и заканчивая художественным искусством. И, что немаловажно, технологии в России тоже не отстают — на «Робостанции» в период с 20 по 26 февраля будет представлена новейшая нейронная сеть, которая самостоятельно без участия человека изобрела свой собственный новый рецепт блинов, презентовав его в масленичную неделю. Но приятная новость заключается ещё и в том, что пользователи, которые посетят мероприятие, смогут ещё и попробовать блины, приготовленные роботом без участия человека. Это уникальный опыт, потому что в ближайшем будущем подобных технологий будет больше.

Отвечает за приготовление блинов по уникальному рецепту коллаборативный робот Universal UR-3 (он же — «Блинобот»), который получает от оператора программы и функции, позволяющие добиться в конечном итоге идеального результата. Специалисты отмечают, что на самом деле данного робота можно запрограммировать буквально на любые действия — нужно лишь придумать алгоритм и разработать механику действий. Остаётся лишь ждать, пока в мире появятся различные устройства по приготовлению других блюд, напитков и не только. Впрочем, для самих людей это не очень хорошие новости, ведь уже до конца этого десятилетия они могут полностью лишиться своей работ. Прямо как в книгах про научную фантастику.