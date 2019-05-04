На радость зрителям: «Соника в кино» переделают из-за критики

Недавно в сети появился первый трейлер экранизации всемирно известной игры Sonic the Hedgehog. В нём зрители смогли оценить дизайн знаменитого персонажа, и он им очень не понравился. В сети тут же стали появляться негативные комментарии в адрес «Соника в кино», что в итоге возымело эффект.

Режиссёр грядущей картины Джефф Фаулер написал в своём Twitter, что дизайн будет изменён и студии сделают всё возможное, чтобы приблизить его к совершенству.

Сейчас «Соник в кино» запланирован на 7 ноября 2019 года. Переедет ли он на другую дату в связи с колоссальной работой, которую придётся проделать создателям фильма, пока неизвестно.