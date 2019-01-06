Наши советы по выбору самовара

Вот и проходят новогодние каникулы в связи с чем хочется поделиться с полезными подарками, приобретениями под окончание прошлого 2018 года и начало 2019 года. В качестве подарка нам был преподнесен самовар. Подобный подарок вначале несколько удивил, затем заставил задуматься и уже второго января 2019 года мы пили чай из данного самовара в местном лесу. В связи с чем хочется поделиться советами по выбору самовара, как в подарок, так и для личного пользования.

На сегодняшний день в интернет-магазине samovary.com продаются самые различные самовары. Большинство из них производится в нашей стране, единицы в Китае. Европейских самоваров мы не встречали. Поэтому традиционно в подарок приобретаются тульские самовары, которые как тульские пряники имеют некоторую народную молву, которую никто не слышит, но на подсознательном уровне понимает, что пряник и самовар должны быть тульскими. В продаже имеются электрические, жаровые и комбинированные самовары. Жаровые еще называют угольными, на самом деле, в качестве топлива может использоваться любой его твердый вид - щепки деревьев, шишки, брекеты и сам каменный уголь. Электрические самовары мало чем по работе отличаются от электрического чайника, но стоят в разы дороже таких чайников. Приобретают их в качестве подарка, если предполагается, что они будут использоваться только в домашних условиях. Как правило, берется самовар желтого цвета для того, что он дополнил старорусский интерьер.

Для практического использования больше подходят жаровые (угольные) самовары, либо комбинирвоанные. Так как угольные самовары универсальные и позволяют обеспечить вас чаем как в поле, в лесу, так и на даче без электричества и газа, лучше приобретать их. Комбинированные самовары стоят дороже и весят больше, чем обычные жаровые, поэтому смысла переплаты за них нет.

Базовый материал для самовара - это латунь. Самовар золотистого цвета - это, как правило, чистая латунь. Если осуществлено никелирование поверхности, то самовар становится серебристым. В базовых случаях следует ограничиться самоваром объемом до трех литров. Крупные самовары объемом более 10 литров используются исключительно в буфетах, либо в полевых кухнях, в обычных семьях им не место.