Наши советы по выбору самовара

2019-01-06, Автор - Айдар Ибрагимов; [74]

Вот и проходят новогодние каникулы в связи с чем хочется поделиться с полезными подарками, приобретениями под окончание прошлого 2018 года и начало 2019 года. В качестве подарка нам был преподнесен самовар. Подобный подарок вначале несколько удивил, затем заставил задуматься и уже второго января 2019 года мы пили чай из данного самовара в местном лесу. В связи с чем хочется поделиться советами по выбору самовара, как в подарок, так и для личного пользования.

На сегодняшний день в интернет-магазине samovary.com продаются самые различные самовары. Большинство из них производится в нашей стране, единицы в Китае. Европейских самоваров мы не встречали. Поэтому традиционно в подарок приобретаются тульские самовары, которые как тульские пряники имеют некоторую народную молву, которую никто не слышит, но на подсознательном уровне понимает, что пряник и самовар должны быть тульскими. В продаже имеются электрические, жаровые и комбинированные самовары. Жаровые еще называют угольными, на самом деле, в качестве топлива может использоваться любой его твердый вид - щепки деревьев, шишки, брекеты и сам каменный уголь. Электрические самовары мало чем по работе отличаются от электрического чайника, но стоят в разы дороже таких чайников. Приобретают их в качестве подарка, если предполагается, что они будут использоваться только в домашних условиях. Как правило, берется самовар желтого цвета для того, что он дополнил старорусский интерьер.

Для практического использования больше подходят жаровые (угольные) самовары, либо комбинирвоанные. Так как угольные самовары универсальные и позволяют обеспечить вас чаем как в поле, в лесу, так и на даче без электричества и газа, лучше приобретать их. Комбинированные самовары стоят дороже и весят больше, чем обычные жаровые, поэтому смысла переплаты за них нет.

Базовый материал для самовара - это латунь. Самовар золотистого цвета - это, как правило, чистая латунь. Если осуществлено никелирование поверхности, то самовар становится серебристым. В базовых случаях следует ограничиться самоваром объемом до трех литров. Крупные самовары объемом более 10 литров используются исключительно в буфетах, либо в полевых кухнях, в обычных семьях им не место.


Комментарии:
Выгоден ли бизнес на доставке пиццы?...
Выгоден ли бизнес на доставке пиццы?Ни для кого не является секретом, что изготовление пиццы стоит в разы дешевле, чем ее нам продают. Име...
Обзор плюсов и минусов флагманского смар...
Обзор плюсов и минусов флагманского смарТоповые смартфоны LG всегда проходили в ранге «альтернативных» флагманов. Они не могли похвастаться такой...
Предварительный обзор Acer TravelMate X3...
Предварительный обзор Acer TravelMate X3Многие пользователи привыкли к тому, что на рынке есть MacBook Air для путешествий и мобильности, есть бо...
Обзор Oklick 400MR Black USB. Офисная кл...
Обзор Oklick 400MR Black USB. Офисная клВ конце прошлого года компания OKLICK сообщила о старте продаж недорогой проводной клавиатуры OKLICK 400M...
Смартфон Samsung Galaxy A8s выходит на г...
Смартфон Samsung Galaxy A8s выходит на гНесколько дней назад в продаже появился первый смартфон Samsung с врезанной в активную область дисплея фр...
Мощная новинка Mi A3...
Мощная новинка Mi A3Компания Xiaomi выпустила смартфон с хорошим экраном. За работу гаджета вдали от розетки отвечает аккумул...
Мощный смартфон Motorola P40...
Мощный смартфон Motorola P40Компания Motorola выпустила смартфон с отличным дисплеем. Корпус новинки имеет симметричный порт USB-C, н...
Недорогой смартфон от компании Vivo NEX ...
Недорогой смартфон от компании Vivo NEX Компания Vivo выпустила смартфон бюджетного варианта. Также есть отличия в конструкции тыльной камеры, с...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор плюсов и минусов флагманского смартфона LG V40 ThinQ 6/64GBОбзор плюсов и минусов флагманского смартфона LG V40 ThinQ 6/64GB
Обзор Oklick 400MR Black USB. Офисная клавиатура с круглыми кнопкамиОбзор Oklick 400MR Black USB. Офисная клавиатура с круглыми кнопками
Обзор плюсов и минусов флагманского смартфона ZTE Axon 9 ProОбзор плюсов и минусов флагманского смартфона ZTE Axon 9 Pro
Обзор ADATA Ultimate SU650 480GB (ASU650SS-480GT-C). Недорогой и быстрый SSD с 3D NANDОбзор ADATA Ultimate SU650 480GB (ASU650SS-480GT-C). Недорогой и быстрый SSD с 3D NAND
Обзор плюсов и минусов смартфона Meizu Note 8Обзор плюсов и минусов смартфона Meizu Note 8
Предварительный обзор Acer TravelMate X3...
Предварительный обзор Acer TravelMate X3Многие пользователи привыкли к тому, что на рынке есть MacBook Air для путешествий и мобильности, есть бо...
Предварительный обзор Cougar Phontum Ess...
Предварительный обзор Cougar Phontum EssИгровая периферия давно перестала быть просто устройством передачи информации — это лет десять назад мы п...
Предварительный обзор Huawei Y7 Pro 2019...
Предварительный обзор Huawei Y7 Pro 2019Разработчикам мобильных телефонов крайне тяжело в последнее время, ведь им нужно постоянно работать над т...
Обзор Шагомер. Считаем шаги...
Обзор Шагомер. Считаем шагиВ повседневной жизни мы часто забываем о том, что нам нужно двигаться и заниматься хоть какой-то физическ...
Предварительный обзор Cougar Puri RGB. М...
Предварительный обзор Cougar Puri RGB. МВ последнее время механические клавиатуры стали невероятно популярными среди геймеров. Причин тому сразу ...
Обзор Spinny Gun. Необычная стрельба...
Обзор Spinny Gun. Необычная стрельбаМне всегда нравились интересные и необычные игры, которые могут подарить новые эмоции и ощущения от игров...
Обзор Chuwi Herobook. Круто и бюджетно...
Обзор Chuwi Herobook. Круто и бюджетноКомпания Chuwi, о которой мы уже не первый раз слышим, анонсировала свой очередной продукт под названием ...
Обзор Fastlane: Road to Revenge. Весьма ...
Обзор Fastlane: Road to Revenge. Весьма Большая часть современных казуальных игровых проектов копируют уже успешные идеи других студий и разработ...
Предварительный обзор Lian Li LanCool On...
Предварительный обзор Lian Li LanCool OnЕсли вы следите за рынком компьютерного железа, то заметили, что буквально каждый второй производитель ко...
Обзор Polysphere. Лучшая игра уходящего ...
Обзор Polysphere. Лучшая игра уходящего Меня постоянно интересуют новые интересные мобильные игры, которые могут хотя бы удивить. В последнее вре...
Предварительный обзор Philips 499P9H1. О...
Предварительный обзор Philips 499P9H1. ОВ последнее время на рынке появилось множество широкоформатных мониторов. Их даже слишком много стало — б...
Обзор Chilly Snow. Шикарная игрушка...
Обзор Chilly Snow. Шикарная игрушкаВ последнее время очень редко на глаза попадается какие-то интересные игры, которые действительно стоят в...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor