Набор робототехники для детей - LEGO Education SPIKE Prime для детей

Lego представила новый набор робототехники Spike Prime, который предназначен для того, чтобы познакомить детей среднего школьного возраста с робототехникой, разработкой и программированием в простой и увлекательной форме.

Новый набор Spike Prime стоимостью $ 330 включает в себя более 500 элементов Technic и программируется с помощью приложения Lego. Комплект включает три двигателя, три датчика и Smart Hub, центральный блок с шестью портами, динамик, световую матрицу 5x5, 6-осевой гироскоп, Bluetooth и аккумулятор. В наборе также присутствуют новые кирпичи Technic, такие как рама 3х3, используемая для облегчения строительства, опорная плита, которую можно использовать для создания прототипов проектов, колеса, которые легко монтировать на моторы, и даже проволочные зажимы для хранения.

Приложение Lego Education Spike, которое используется для программирования творений Spike Prime, основано на среде кодирования, которую маленькие дети смогут быстро освоить. Он поддерживается устройствами Chrome, Windows 10, Mac, Android и iOS. Новинка появится на рынке в августе этого года.