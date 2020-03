Над сериалом The Last of Us работает компания HBO

Сериал The Last of Us был задуман еще в марте 2014 года. Сценарий был много раз переписан. Спустя пять лет, The Last of Us появился в работах компании HBO.

Проект возглавит Крэйг Мазин, создатель, исполнительный директор и сценарист мини-сериала "Чернобыль". Президент компании HBO говорит, что совместный проект с компаниями Sony, Naughty Dog и PlayStation даст огромный опыт как нам, так и остальным. Видеоигры - очень подходят для адаптации их к сериалам, чем к фильмам, особенно такая игра как The Last of Us с интересным сюжетом.

HBO известен проектами Game of Thrones, The Wire, Westworld и Watchmen.