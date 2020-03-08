Над сериалом The Last of Us работает компания HBO

2020-03-08, Автор - Ramil; Продукт - The Last of Us; [11]
Сериал The Last of Us был задуман еще в марте 2014 года. Сценарий был много раз переписан. Спустя пять лет, The Last of Us появился в работах компании HBO.

Проект возглавит Крэйг Мазин, создатель, исполнительный директор и сценарист мини-сериала "Чернобыль". Президент компании HBO говорит, что совместный проект с компаниями Sony, Naughty Dog и PlayStation даст огромный опыт как нам, так и остальным. Видеоигры - очень подходят для адаптации их к сериалам, чем к фильмам, особенно такая игра как The Last of Us с интересным сюжетом.

HBO известен проектами Game of Thrones, The Wire, Westworld и Watchmen.

Комментарии и отзывы The Last of Us
Обзор Verbatim 49571. Внешняя батарейка 10 000 мАч с Qi-зарядкойОбзор Verbatim 49571. Внешняя батарейка 10 000 мАч с Qi-зарядкой
Обзор Defender Cinema 52. Акустика формата 5.1Обзор Defender Cinema 52. Акустика формата 5.1
Лучший смартфон Huawei в 2020 году. HUAWEI P30 8/128GBЛучший смартфон Huawei в 2020 году. HUAWEI P30 8/128GB
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 2080 Super Gaming Pro OC (NE6208SS19P2-180T)Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 2080 Super Gaming Pro OC (NE6208SS19P2-180T)
Обзор GetLux Mini Ears. Недорогие TWS наушники с Bluetooth 5.0Обзор GetLux Mini Ears. Недорогие TWS наушники с Bluetooth 5.0
Apple может разрешить пользователям выби...
Apple может разрешить пользователям выбиСогласно отчету Bloomberg, Apple изучает возможность изменения политики в отношении приложений для iOS, ч...
Xiaomi Redmi 8A получит обновление до An...
Xiaomi Redmi 8A получит обновление до AnКомпания Xiaomi все же решилась обновить бюджетный смартфон Redmi 8A до операционной системы Android 10. ...
Uber рассчитывает достичь прибыльности к...
Uber рассчитывает достичь прибыльности кВыручка Uber в четвертом квартале составила 4,07 миллиарда долларов, что на 37 процентов больше, чем 2,97...
Обзор Philips 271B8QJKEB. Монитор со вст...
Обзор Philips 271B8QJKEB. Монитор со встВ центре внимания сегодня 27-дюймовый IPS-монитор с Full HD разрешением и частотой 60 Гц. Это недорогая м...
HUAWEI P40 Lite и его функции...
HUAWEI P40 Lite и его функцииКомпания HUAWEI выпустила мощный флагманский смартфон бюджетного варианта под названием HUAWEI P40 Lit...
Первые рендеры смартфона Xiaomi Mi Mix 4...
Первые рендеры смартфона Xiaomi Mi Mix 4Инсайдеры поделились первыми изображениями смартфона Xiaomi Mi Mix 4, который выйдет в первой половине сл...
KZ S1 TWS-наушники за 24 доллара...
KZ S1 TWS-наушники за 24 доллараKZ S1 это гибридные беспроводные наушники. ...
Grand Theft Auto IV вернется в библиотек...
Grand Theft Auto IV вернется в библиотекЕще недавно компьютерная игра Grand Theft Auto IV была недоступна в Steam. Игра вернется под названием Gr...
Последнее обновление AirPods Pro сломало...
Последнее обновление AirPods Pro сломалоПоследнее обновление беспроводных наушников AirPods Pro Bluetooth, могло принести больше вреда, чем польз...
Magic Leap 1 стоит 2995 долларов...
Magic Leap 1 стоит 2995 долларовКакое-то время назад в компании Microsoft уверенно говорили о том, что их новые очки дополненной реальнос...
Apple работает над тем, чтобы сделать фо...
Apple работает над тем, чтобы сделать фоКомпания Apple приобрела британский стартап Spectral Edge Ltd. Он разработала технологию, которая снимает...
Обзор Verbatim 49571. Внешняя батарейка ...
Обзор Verbatim 49571. Внешняя батарейка Беспроводная Qi-зарядка в смартфонах и носимых устройствах получает широкое распространение не только во ...
Обзор COUGAR IMMERSA PRO TI. Добротные игровые наушникиОбзор COUGAR IMMERSA PRO TI. Добротные игровые наушники
Обзор плюсов и минусов Nokia 3.2. Бюджетник с аккумулятором на 4000 мАчОбзор плюсов и минусов Nokia 3.2. Бюджетник с аккумулятором на 4000 мАч
Обзор BQ-6424L Magic O. Недорогой смартфон с FullView и NFCОбзор BQ-6424L Magic O. Недорогой смартфон с FullView и NFC
Обзор Team Group MP33 512GB (TM8FP6512G0C101). Недорогой М.2 накопитель с 5-летней гарантией Обзор Team Group MP33 512GB (TM8FP6512G0C101). Недорогой М.2 накопитель с 5-летней гарантией
Обзор Robomow RS625. Идеальный помощник на даче Обзор Robomow RS625. Идеальный помощник на даче
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor