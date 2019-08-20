Нагрудная камера Transcend DrivePro Body 60

Компания Transcend Information, Inc. представила нагрудную камеру DrivePro Body 60. Она предназначена для съемки от первого лица и была специально создана для военных и гражданских служб обеспечения безопасности и спасения, а также для сотрудников частных охранных компаний.

Объектив камеры отличается большой диафрагмой и широким углом обзора. А благодаря матрице Sony устройство снимает детализированные изображения при любых уровнях освещенности. Даже в сумерках Transcend DrivePro Body 60 записывает ясное и полноцветное изображение в разрешении 1080P (Full HD). А встроенный приемник GPS/GLONASS позволяет добавлять метки геолокации в видео и изображения.

Корпус нагрудной камеры Transcend DrivePro Body 60 защищает внутреннюю электронику от вредоносного воздействия пыли и влаги в соответствии с требованиями стандарта IP67, а также от ударов и падений (US MIL-STD-810G 516.6 Transit Drop Test). К тому же ее легко можно прикрепить к шлемам, фуражкам и погонам.

Поддержка режима буферизации: когда происходит событие, пользователь просто дважды нажимает кнопку питания устройства, чтобы включить режим записи. Это позволяет сохранить до двух минут видео, отснятого до момента, когда произошло событие.

Наличие собственной постоянной памяти объемом 64 ГБ (eMMC) и емкого литий-ионного аккумулятора, что позволяет делать непрерывные видеозаписи длительностью до 10 часов.

Возможность делать фотографии во время записи видео. Интеграция беспроводных интерфейсов Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth.

Возможность использования мобильного приложения DrivePro Body для изменения настроек камеры с помощью смартфона и для загрузки отснятых фото и видео. Поддержка программного обеспечения DrivePro Body Toolbox под ОС Windows для работы с записанным видео.

Возможность использования док-станции Transcend DPD6N для зарядки, передачи данных и управления шестью камерами. Возможность использования комплекта аксессуаров DBK2, который включает в себя магнитное крепление, крепление MOLLE и держатель камеры.

В комплект поставки нагрудной камеры Transcend DrivePro Body 60 входят поясной чехол, крепление-клипса и крепление на клеевой основе. В продажу она поступит с 2-летней гарантией.