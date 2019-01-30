Напольный светильник Panasonic HomeHawk имеет встроенную скрытую камеру

2019-01-30, Автор - Anna; Продукт - Panasonic HomeHawk ; [27]
Panasonic анонсировала новую домашнюю камеру безопасности, встроенную в торшер. HomeHawk Floor спроектирован так, чтобы быть сдержанным - вся идея состоит в том, чтобы позволить вам контролировать часть вашего дома без необходимости установки очевидных камер.

Дизайн Panasonic не самый замаскированный - если вы посмотрите на лампу на расстоянии метра, вы увидите большой широкоугольный объектив, уставившийся на вас. Но если этот тип продукта окажется популярным, вы можете ожидать, что продукт будет доработан и станет менее очевидным. Поскольку камера встроена в лампу, в основание входит единственный шнур питания. Покупатели могут выбрать 2-футовую, 4-футовую и 6-футовую лампу.

Камера способна записывать HD-видео в формате 1080p через широкоугольный объектив с углом обзора 140 градусов. Он имеет датчик движения и возможность сохранять две секунды записанного материала до того, как датчик обнаружит движение, микрофон и динамик для двусторонней связи, а также приложение для iOS и Android. Он работает с основными голосовыми помощниками. И может проработать в течение 90 минут на восьми батареях АА, если в вашем доме отключается электричество. Новинка доступна по ориентировочной цене от $185.

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