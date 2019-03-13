Напольное покрытие для дома

Согласитесь после того, как вы закончили строительство своего загородного дома, начинается самый тяжелый этап – внутренние работы. Если при выборе материал для стен и потолка выбирать долго не приходится, то, когда речь доходит до пола, появляется огромное количество вопросов. Давайте попробуем разобраться в данном вопросе вместе.

Начнем с того, что у вас есть несколько вариантов: плитка, ламинат, паркетная доска или линолеум. Именно среди этих напольных покрытий вам придется выбирать. Если в ваших комнатах множество небольших углов и они имеют неправильную форму, то идеальным вариантом станет линолеум. Кроме того, вы также можете использовать гибкий плинтус , который идеально подойдет для данного напольного покрытия. Если вы ищете качественные плинтуса, то обязательно посетите интернет-ресурс parquetsale.ru. В чем же преимущество? Ответ прост, линолеум вы можете установить самостоятельно и при помощи обычного ножа придать необходимую форму, и он не боится влаги. Кроме того, цена на линолеум вас приятно удивит. То есть вы сможете сэкономить свои деньги и потратить их на что-то еще.

Что касается плитки, она обойдется вам существенно дороже, а все из-за того, что вам необходимо будет задуматься о установке системы теплых полов. Кроме того, необходимо будет нанять мастера по укладке плитки, а это увеличит ваши расходы практически в два раза. Необходимо купить плиточный клей и затирку. Однако данное покрытие отлично показывает себя в действии. Не боится влаги, грязи и небольших механических повреждений. Кроме того, плитка будет отлично сочетаться с любым стилем.

Что касается ламината, здесь придется хорошенько подумать, и если вы хотите, чтобы он прослужил вам много лет, то придется потратиться. Кроме того, если вы захотите уложить ламинат самостоятельно и не будете соблюдать технологию, то спустя некоторое время ламинат просто начнет набухать, либо просто повреждаться, а заменить отдельный участок ламината невозможно и придется перебирать весь пол заново. Также следует отметить, что ламинат сильно боится попадания флаги. Ламинат, как нам кажется, можно использовать лишь комнатах, которые реже всего используются вашими гостями, к примеру в вашей спальной.

Паркет, также, как и ламинат, потребует больших затрат и усилий. Кроме того, если ламинат вы еще как-то сможете выложить самостоятельно, то паркетную доску, без помощи специалистов, выложить не получится. Другими словами, выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать. В любом случае, перед тем, как покупать напольное покрытие, подумайте несколько раз и взвесьте все за и против.