Напольное покрытие для дома

Согласитесь после того, как вы закончили строительство своего загородного дома, начинается самый тяжелый этап – внутренние работы. Если при выборе материал для стен и потолка выбирать долго не приходится, то, когда речь доходит до пола, появляется огромное количество вопросов. Давайте попробуем разобраться в данном вопросе вместе.
Начнем с того, что у вас есть несколько вариантов: плитка, ламинат, паркетная доска или линолеум. Именно среди этих напольных покрытий вам придется выбирать. Если в ваших комнатах множество небольших углов и они имеют неправильную форму, то идеальным вариантом станет линолеум. Кроме того, вы также можете использовать гибкий плинтус, который идеально подойдет для данного напольного покрытия. Если вы ищете качественные плинтуса, то обязательно посетите интернет-ресурс parquetsale.ru. В чем же преимущество? Ответ прост, линолеум вы можете установить самостоятельно и при помощи обычного ножа придать необходимую форму, и он не боится влаги. Кроме того, цена на линолеум вас приятно удивит. То есть вы сможете сэкономить свои деньги и потратить их на что-то еще.
Что касается плитки, она обойдется вам существенно дороже, а все из-за того, что вам необходимо будет задуматься о установке системы теплых полов. Кроме того, необходимо будет нанять мастера по укладке плитки, а это увеличит ваши расходы практически в два раза. Необходимо купить плиточный клей и затирку. Однако данное покрытие отлично показывает себя в действии. Не боится влаги, грязи и небольших механических повреждений. Кроме того, плитка будет отлично сочетаться с любым стилем.
Что касается ламината, здесь придется хорошенько подумать, и если вы хотите, чтобы он прослужил вам много лет, то придется потратиться. Кроме того, если вы захотите уложить ламинат самостоятельно и не будете соблюдать технологию, то спустя некоторое время ламинат просто начнет набухать, либо просто повреждаться, а заменить отдельный участок ламината невозможно и придется перебирать весь пол заново. Также следует отметить, что ламинат сильно боится попадания флаги. Ламинат, как нам кажется, можно использовать лишь комнатах, которые реже всего используются вашими гостями, к примеру в вашей спальной.
Паркет, также, как и ламинат, потребует больших затрат и усилий. Кроме того, если ламинат вы еще как-то сможете выложить самостоятельно, то паркетную доску, без помощи специалистов, выложить не получится. Другими словами, выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать. В любом случае, перед тем, как покупать напольное покрытие, подумайте несколько раз и взвесьте все за и против.