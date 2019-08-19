Наушники от Zalman ZM-HPS500 и ZM-HPS600

Спокойный дизайн Zalman ZM-HPS500 и ZM-HPS600 избавлен от ярких цветов, бросающихся в глаза акцентов и логотипов. Цветовое оформление в чёрном и серебристом тонах.

Гибкая конструкция микрофона в моделях позволяет изгибать их по своему желанию. При этом размер и толщина микрофонов сравнительно небольшие.

Обе модели на удивление лёгкие. Они выполнены в одном и том же форм-факторе — наушники с двумя дугами. На них крепится оголовье с мягкой подушечкой из искусственной кожи, а также сами амбушюры. Благодаря гибкости «направляющих» дуг легко подстроить наушники под себя.

Длинный кабель (235 см) позволяет комфортно передвигаться рядом с ПК или ноутбуком. Он заключён в плотную и гибкую оплётку. На левой чашке находится колёсико регулировки громкости. Оно сильно утоплено в корпус. Реализация колёсика одинаковая в обеих моделях. Разделитель миниджеков (аудио и микрофон) несъёмный.

Микрофон на обеих моделях работает хорошо. Проблем с переговорами не возникает, слышимость тиммейтами — чуть выше среднего.

Конечно, глупо ждать аудиофильской феерии от аксессуаров, стоящих меньше 2000 рублей, — просто неплохие наушники со средней детализацией. Звук в ZM-HPS500 менее объёмный, преобладают высокие частоты.

Их можно использовать не только для игр, но и для просмотра фильмов и общения в сети. Неброский — по сравнению с другими геймерскими гарнитурами — дизайн позволяет использовать их и в офисе. Словом, Zalman ZM-HPS500 и ZM-HPS600 — универсальные наушники скромным, но приемлемым за свои деньги звучанием.