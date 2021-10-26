Научитесь кодировать с помощью комплекта STEM Batmobile

Если вы хотите научиться программировать и узнать больше об электронике, искусственном интеллекте и программировании, вас может заинтересовать новый набор, созданный Альбертом Гайшаком, предлагающий вам шанс стать супергероем STEM. Бэтмобиль оснащен камерой, двухъядерным процессором, аккумулятором и металлическими редукторными двигателями, а также оснащен беспроводной связью, программируемыми светодиодами и динамиками, что позволяет создавать самые разные приложения. Бэтмобиль CircuitMess может управлять автономно благодаря своим алгоритмам искусственного интеллекта и машинного обучения и предоставляется в виде комплекта, что позволяет создавать систему с нуля.

Чтобы стать настоящим супергероем STEM, не требуется никакого предыдущего опыта или знаний. Набор предназначен для всех людей от 7 лет, с подробными инструкциями. В задачи входят: изучение того, как работают автономные транспортные средства, как кодировать микрокомпьютер, как компьютеры отслеживают объекты, а также разработать собственный алгоритм компьютерного зрения. С момента своего основания в 2017 году CircuitMess поставила клиентам по всему миру более 50 000 устройств. За последние 4 года, создавая наборы STEM, CircuitMess сосредоточила внимание на внедрении этих технологий в увлекательной, простой, понятной и, что самое главное, практической манере.

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