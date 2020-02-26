Не пропустите в кинотеатрах фильм Мулан

Кинокомпания Walt Disney Pictures представляет адаптацию одноименного мультфильма Мулан. Режиссер фильма Ники Каро. Авторы сценария Элизабет Мартин и Лорен Хинек. Роли исполняли Лю Ифэй, Гун Ли, Донни Йен, Джет Ли, Джейсон Скотт Ли и другие.

Сюжет фильма повествует историю о бесстрашной молодой девушке, которая под видом мужчины вступает в армию императора. Мулан - энергичная и решительная девушка, дочь храброго воина. Ей предстоит защищать страну от северных захватчиков.

Кинопремьера в России состоиться 26 марта 2020 года. Продолжительность фильма составляет 115 минут.