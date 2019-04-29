Необычный кондиционер Xiaomi Floor Standing AC C1

Xiaomi на презентации в Китае представила не только телевизоры Mi TV E-серии, Mi Art TV и укулеле Populele 2, но и новый кондиционер.

Он получил название Xiaomi Floor Standing AC C1 и необычную цилиндрическую конструкцию. Его не надо вешать на стену, как большинство кондиционеров. Новинка имеет две системы охлаждения с мощностью 5100 Вт и одну систему обогрева с мощностью уже в 5650 Вт. Благодаря специальным лопастям, подача воздуха осуществляется в четыре стороны c дальностью до 8 метров. По словам компании, кондиционер отлично подойдёт для помещений объёмом 20-32 м². Кстати, им можно управлять через приложение Mi Home на смартфоне. Новинку уже можно предзаказать на официальном сайте компании. Первым покупателям он обойдётся в $446, потом ценник возрастёт до $521. Напомним, Xiaomi сейчас собирает средства на электрический велосипед Mi HIMO Electric Bicycle T1 с запасом хода до 120 км.