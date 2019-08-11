Nest Hub Max Smart Display может выйти 9 сентября

Самый большой из пока еще интеллектуальных дисплеев Google - Nest Hub Max - может дебютировать 9 сентября в США, Великобритании и Австралии. Дата выпуска 9 сентября была кратко указана на веб-сайте компании, однако была удалена вскоре после того, как была замечена онлайн-публикациями. Компания пока официально не объявляет дату продажи для любого рынка.

Ключевыми новыми функциями Nest Hub Max являются увеличенный 10-дюймовый экран HD (1080x720 пикселей). Как и домашний концентратор, Nest Hub Max оснащен датчиком внешнего эквалайзера, чтобы помочь отрегулировать цветовую температуру экрана в комнате.

Встроенная в Nest Hub Max камера Nest Cam наконец-то представляет камеру для интеллектуальных устройств Google Home Hub.

Компания добавила в устройство поддержку жестов, чтобы упростить приостановку воспроизведения мультимедиа или уменьшение громкости.

Google также сказал, что вопросы конфиденциальности решаются, и для этого компания встроила зеленый светодиод в Nest Hub Max, который загорается, когда устройство записывает видео или передает его в потоковом режиме.

Устройство также имеет переключатель, который пользователи могут переключать для физического отключения камеры и микрофона в устройстве, если они хотят.