Nest Mini

2019-08-28, Автор - Adelia; Продукт - Nest Mini; [80]
Новый Nest Mini будет иметь примерно такой же размер, что и Google Home Mini первого поколения, но при этом получит более качественный звук. В мае 2014 года на I / O 2019 Google объявил, что его умные домашние устройства, которые ранее носили брендинг Google Home, будут продаваться под брендом Nest.

Новый Google Nest Mini будет иметь встроенное настенное крепление.Настенное крепление может помочь пользователям повесить динамик на винт - так же, как вы вешаете фоторамку или настенные часы.

Говорят, общий дизайн нового динамика Nest Mini соответствует тому, что был на Home Mini. В отчете же подчеркивается, что пользователи получат улучшенный звук с улучшенным звуком, более высокой максимальной громкостью и улучшенными басами.

Сообщается, что Nest Mini оснащен 3,5-мм аудиоразъемом. Значит, пользователи смогут подключать свои смартфоны к динамику с помощью вспомогательного кабеля. Конкурент Google Home Mini и бюджетная интеллектуальная колонка Amazon Echo Dot имеют 3,5-мм аудиоразъем с момента выхода модели первого поколения в марте 2016 года.

Google, скорее всего, представит Nest Mini вместе с Pixel 4 на своем мероприятии, посвященном аппаратному обеспечению, в конце этого года.


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