Netflix анонсировал Resident Evil: Infinite Darkness с тизерным трейлером

Во время Tokyo Game Show 2020 Capcom и Netflix объединились, чтобы анонсировать Resident Evil: Infinite Darkness.

Анимационный сериал будет следовать за легендарными героями франшизы Леоном Кеннеди и Клэр Редфилд, которые борются с новой угрозой.

Netflix заявила, что Resident Evil: Infinite Darkness будет сериалом ужасов, основанным на историях двух популярных персонажей, Леона С. Кеннеди и Клэр Редфилд. Добавив интриги в динамичные боевые сцены, этот сериал откроет мир Resident Evil, непохожий на все, что видели раньше.

Netflix также снимает сериал Resident Evil с участием дочерей Альберта Вескера в главных ролях. Тем временем Capcom работает над следующей основной игрой Resident Evil под названием Resident Evil: Village.
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