Netflix анонсировала грядущую серию Resident Evil после того, как в феврале просочился синопсис истории.

Сериал культовой игры от Capcom про зомби-ужасы в прямом эфире будет называться просто Resident Evil. Судя по немногим подробностям, сериал не будет похож сюжету оригинальной игры Resident Evil. Совершенно новый сюжет напишет шоураннер Эндрю Дабб (Сверхъестественное) опираясь на элементы из игр.

Первый сезон Resident Evil будет состоять из восьмичасовых серий.

Шоураннер Эндрю Дабб заявил: Resident Evil - моя любимая игра на все времена. Я невероятно рад рассказать новую главу в этой удивительной истории и представить первую в истории серию Resident Evil в паре с Netflix по всему миру. Для всех поклонников Resident Evil, включая тех, кто присоединяется к нам впервые, в серии будет много старых друзей и некоторые вещи, которые люди никогда раньше не видели.