Netflix добавляет поддержку HDR для устройств компании Samsung

Netflix постепенно добавляет поддержку мобильных устройств, так как новые смартфоны оснащаются большими экранами и поддержкой технологии HDR. Недавно они представили поддержку Pixel 4a. Компания Netflix представила поддержку для устройств Samsung, это было ожидаемо, так как Samsung выпустила недавно новые устройства. Теперь Galaxy Note 20, Tab S7 + и Z Fold 2 теперь могут транслировать Netflix в HDR.

Проверить список поддерживаемых устройств можно в разделе "Netflix в HDR". Также были добавлены другие устройства компании Samsung, это линейка Galaxy A (A21, A31, A41, A51, A71), Galaxy M31s, Galaxy Tab A7 и Galaxy Tab S7.