Netflix и DreamWorks работают над анимационным сериалом по франшизе «Парк Юрского периода»

Компания Netflix выложила в YouTube тизер грядущего анимационного сериала «Jurassic World: Camp Cretaceous».

Сериал не будет затрагивать сюжетом ни одного вышедшего фильма или игру, хотя завязка выглядит до боли знакомой. Группа из шести подростков посещает приключенческий лагерь на острове Нублар, в поисках новых впечатлений от встречи с динозаврами. Само собой, что-то идёт не по плану и простое путешествие оборачивается борьбой за выживание с доисторическими ящерами — классика.

Сериал не будет затрагивать сюжетом ни одного вышедшего фильма или игру, хотя завязка выглядит до боли знакомой. Группа из шести подростков посещает приключенческий лагерь на острове Нублар, в поисках новых впечатлений от встречи с динозаврами. Само собой, что-то идёт не по плану и простое путешествие оборачивается борьбой за выживание с доисторическими ящерами — классика. Дебют «Jurassic World: Camp Cretaceous» запланирован на 2020 год.