Netflix отчиталась о внушительных доходах за год

Согласно Bloomberg, предварительно записанное сообщение Netflix к акционерам с объявлением результатов за третий квартал дает нам еще одно представление о том, насколько успешной был сериал Squid Game (Игра в кальмара). Около 142 миллионов семей по всему миру смотрели корейскоязычный сериал о долгах, когда люди играли в смертельную игру за денежный приз в десятки миллионов долларов. Это делает сериал самым просматриваемым новым шоу в истории Netflix, говорится в публикации к акционерам. Сериал Squid Game захватил «культурный дух времени» и занял первое место в рейтинге потоковых гигантов в 94 странах, включая США, сообщает Netflix. Поскольку существует огромный спрос на все, что касается Squid Game, Netflix также объявил, что потребительские товары, основанные на сериале, теперь отправляются в розницу.

Несколько дней назад Bloomberg получил документы с подробными оценками компании по «значимости воздействия» и «эффективности» данного проекта. Например, сериал Squid Game был действительно выдающимся, принеся 891,1 миллиона долларов по оценкам аудиторов компании, что примерно в 41,7 раза больше бюджета на данный сериал. Отчасти благодаря огромной аудитории Squid Game, Netflix заявила, что смогла заполучить лучший рост подписчиков за год. «По мере продолжения квартала мы наблюдали ускорение нашего роста», — официально заявил финансовый директор Спенсер Нойманн. В третьем квартале у сервиса появилось 4,38 миллиона подписчиков, в основном из Азии и Европы, и ожидается, что в последнем квартале 2021 года количество клиентов увеличится на 8,5 миллиона.