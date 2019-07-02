Netflix показал Геральта, Цири и Йеннифер из сериала «Ведьмак»

Netflix уже отснял первый сезон сериала по вселенной «Ведьмака» и решил порадовать фанатов постерами с изображением героев.

На изображениях «засветились» Геральт, Цири и Йеннифер, которых сыграли Генри Кавилл, Фрейе Аллан и Анна Чалотра соответственно. Если живые воплощения первых друг героев публика приняла тепло, то вот актриса, подобранная на роль главной женщины ведьмака, не понравилась фанатам. В комментариях поклонники разделились на два лагеря: одни говорят, что Чалотра слишком молода для этой роли, а другие — что актриса не похожа на Йенн из игровой вселенной.

Напомним, что премьера сериала «Ведьмак» от Netflix назначена на четвертый квартал 2019 года.