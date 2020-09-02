Netflix предлагает бесплатный контент без регистрации

Сервис Netflix сделал часть своего оригинального контента бесплатным для просмотра. Бесплатный контент включает в себя несколько фильмов и сериалов, которые можно смотреть полностью без регистрации. Пользователи могут посмотреть первые сезоны сериалов: "Очень странные дела", "Элита", "Когда они нас увидят", "Наша планета", "Слепая любовь", а также фильмы "Загадочное убийство", "Два Папы" и "Птичий Короб".

Стоит отметить, что смотреть бесплатный контент можно лишь на устройствах Windows, Mac и Android. При просмотре через TV приставку Roku или Apple TV, бесплатный просмотр все равно не будет доступен.